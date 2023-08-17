О том, как крупные сетевые магазины Украины откорректировали цены на гречку, макароны и рис, пишет «НБН», ссылаясь на данные мониторинга, размещенные профильным порталом «Минфин».

В частности, средние цены на гречневую крупу, если провести сравнение с прошлым месяцем, снизились с 49,57 гривны/килограмм до 47,57 гривны/килограмм: ценники на нее варьируются от 38,59 гривны/килограмм (в «Новусе») до 69,9 гривны/килограмм (в «Варусе»).

Длинный сорт риса поднялся в стоимости с 84,8 гривны/килограмм до 85,4 гривны/килограмм, а пропаренная разновидность, наоборот, снизилась в цене с 67,07 гривны/килограмм до 64,7 гривны/килограмм. При этом, круглый рис стал стоить дешевле — вместо 85,27 гривны/килограмм, на кассе попросят заплатить 81,27 гривны/килограмм.

Также, макароны типа «Перо», в среднем, выросли в цене с 27,94 гривны/килограмм до 29,02 гривны/килограмм: от 25,9 гривны/килограмм (в «Метро») до 36,9 гривны/килограмм (в «Ашане»).

Ранее наш информационный портал писал о том, как в украинских супермаркетах изменились цены на популярное растительное масло.