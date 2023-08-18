О том, что все субсидианты подлежат ежегодным проверкам, и в текущем году верификацию претендентов на получение соцпомощи существенно усилили (проверят при оформлении, при выплате и после начисления), став учитывать данные из госреестров, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «На пенсии».

В частности, вследствие проведения расширенной процедуры верификации, госпомощь могут аннулировать либо отказать в назначении, если:

площадь квартиры более 130 квадратных метров/площадь домовладения более 230 квадратных метров;

у одного из членов семьи есть депозитный счет/облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 000 гривен;

один из членов семьи в год, предшествовавший назначению соцпомощи, купил валютные средства на сумму, равную 50 000 гривен;

члены семьи приобрели авто, которому менее 5-ти лет;

у членов семьи есть 2 или более авто, которым не более 15-ти лет;

в семье есть хотя бы одна взрослая особа, которая не учится/официально не трудоустроена/не получила статус безработной;

один из членов семьи трудоустроен, но получает заработную плату ниже «минималки»;

один из членов семьи не уплачивал единый соцвзнос более 3-х месяцев;

долги за «коммуналку» — более 680 гривен;

один из членов семьи, на протяжении года перед обращением за соцпомощью, совершал покупки на сумму более 50 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики объяснили, как самостоятельно рассчитать размер субсидии.