О том, что получить субсидии смогут семьи, у которых оплата за «коммуналку» превышает определенный для них размер обязательного платежа, исчисляющийся в индивидуальном порядке, но по единому алгоритму, при этом, сумма связана с размером среднемесячного суммарного дохода домохозяйства на 1 человека, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, размещенное в официальном Telegram-канале Министерства социальной политики Украины.

При условии, что суммы во всех платежках превышают размер обязательного платежа, можно получить субсидию, но следует знать — помимо материального положения, дополнительно проанализируют имущественное состояние (сколько квартир, есть ль дорогостоящие авто, крупные вклады в банках и так далее).

К примеру, чтобы рассчитать размер обязательного платежа и соцпомощи семье, состоящей из 4-х человек следует: взять суммарную плату за «коммуналку» в 3 500 гривен, основываясь на социальных нормах и нормативах пользования услугами — при ежемесячных доходах 2-х человек в 15 000 гривен, базовый коэффициент составит 2, а базовая норма оплаты услуг — 15 (прожиточный минимум в текущем году — 2 589 гривен).

В данной ситуации, обязательный процент оплаты составит 11 процентов, а соответствующий платеж — 1 650 гривен, следовательно, соцпомощь — 1 850 гривен.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объяснили, при каких условиях начисление субсидии останавливается.