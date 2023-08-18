О том, что в Киевской области медиана сумм, которые готовы выплачивать наниматели своим сотрудникам, похоже, вскоре достигнет 20 000 гривен/ежемесячно, и подобные оклады выросли также в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях, пишет «НБН», ссылаясь на подробные данные, опубликованные популярным интернет-порталом по поиску/предложению трудоустройства WORK.UA.

В частности, в августе размер усредненных заработных плат изменился в нижеуказанном порядке:

в Днепропетровской области — с 16 000 гривен/ежемесячно до 16 500 гривен/ежемесячно;

в Киевской области — с 18 750 гривен/ежемесячно до 19 000 гривен/ежемесячно;

во Львовской области — с 16 770 гривен/ежемесячно до 17 000 гривен/ежемесячно;

в Одесской области — с 16 750 гривен/ежемесячно до 17 320 гривен/ежемесячно.

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