О том, как без перехода на web-сервисы или личного обращения в офисы компании-поставщика можно заплатить за объемы потребленного «голубого топлива», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте «Нафтогаза».

В частности, в газоснабжающей компании объяснили — пожилой категории клиентов открыт доступ к популярным услугам у партнеров «Нафтогаза».

Например, в отделениях «Новой Почты», можно получить:

акты сверки взаиморасчетов;

счета на оплату задолженности;

справки об отсутствии задолженностей.

В филиалах «Ощадбанка»:

справки об отсутствии задолженностей;

счета на оплату долгов.

В отделениях «ПУМБ»:

акты сверки взаиморасчетов;

справки об отсутствии задолженностей;

счета на оплату задолженностей;

услуги по смене владельца.

Ранее мы писали о том, что в «Нафтогазе» оценили запасы ресурса в хранилищах на предстоящий отопительный сезон.