О том, как без перехода на web-сервисы или личного обращения в офисы компании-поставщика можно заплатить за объемы потребленного «голубого топлива», пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте «Нафтогаза».
В частности, в газоснабжающей компании объяснили — пожилой категории клиентов открыт доступ к популярным услугам у партнеров «Нафтогаза».
Например, в отделениях «Новой Почты», можно получить:
- акты сверки взаиморасчетов;
- счета на оплату задолженности;
- справки об отсутствии задолженностей.
В филиалах «Ощадбанка»:
- справки об отсутствии задолженностей;
- счета на оплату долгов.
В отделениях «ПУМБ»:
- акты сверки взаиморасчетов;
- справки об отсутствии задолженностей;
- счета на оплату задолженностей;
- услуги по смене владельца.
Ранее мы писали о том, что в «Нафтогазе» оценили запасы ресурса в хранилищах на предстоящий отопительный сезон.