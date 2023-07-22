О том, что вследствие тщательной подготовки к грядущему отопительному сезону, в 2023-м году в подземные газохранилища уже закачали не менее 2,5 миллиарда кубометров ресурса, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную на официальной странице НАК «Нафтогаз Украина».

По словам главы правления «Нафтогаза» Алексея Чернышева, подготовительные мероприятия к зиме проходят в точности с соответствием планам, и в июле было закачано даже больше «голубого топлива», чем предполагалось. В частности, накопленный объем газа соответствует объема в аналогичном периоде 2022-го года.

Ранее наш информационный портал писал о том, что «Нафтогаз» рассказал о способах, следуя которым, можно рассчитывать на возврат средств, ранее заплаченных за «голубое топливо» предыдущему поставщику ресурса.