О том, что «Ашан», «Метро» и «Варус» обновили ценники на различные сорта морской и речной рыбы, и сколько она стоит во второй половине августа, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала «Минфин».

Если провести сравнение с прошлым летним месяцем, стоимость живого карпа существенно снизилась — со 159 гривен/один килограмм до 139 гривен/один килограмм. Выпотрошенный речной карп также стал стоить дешевле — со 199 гривен/один килограмм до 155 гривен/один килограмм.

Слабосоленая разновидность морской сельди подешевела менее значительно — со 144,3 гривны/один килограмм до 138,43 гривны/один килограмм.

Однако свежемороженая скумбрия, наоборот, подорожала, но всего лишь на несколько гривен — со 141,04 гривны/один килограмм до 143,52 гривны/один килограмм.

Ранее наш информационный портал писал о том, что только на протяжении нескольких недель августа, в Украине изменились цены на некоторые категории хлебобулочных изделий более, чем на 4 гривны.