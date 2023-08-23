О том, какой прогноз сделало правительство относительно роста минимальной заработной платы в период с 2024-го по 2026-й годы, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице Министерства финансов Украины.

Как стало известно, в финансовом ведомстве предлагают с 1-го января 2024-го года внести в проект «Госбюджета-2024» размер «минималки», превышающий сумму в 7 000 гривен, и, в частности, вероятные корректировки выглядят нижеуказанным образом:

с января следующего года минимальная заработная плата составит 7 100 гривен;

с июля 2024-го года — 8 000 гривен;

с января 2025-го года — 8 370 гривен;

с января 2026-го года — 8 956 гривен.

Также, в Министерстве финансов показали прогнозируемые показатели по прожиточному минимуму для трудоспособных лиц — эта сумма вырастет до 3 028 гривен в следующем году.

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