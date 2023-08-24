О том, как могут поднять суммы пенсионных пособий в следующем году, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение народного депутата от фракции «Слуга Народа» Александра Качуры, опубликованное на официальной странице Верховной Рады Украины.

По словам Качуры, на данный момент усредненная пенсия в Украине составляет около 5 311 гривен, но со следующего года, ожидается прибавка еще в 16 процентов. Впрочем, следует учитывать «очень мощные инфляционные процессы», войну с РФ, и в правительстве пока конкретно не знают, что же будет со сферой экономики весной 2024-го года. Несмотря на указанные помехи, государство найдет возможности для выполнения своих обязательств перед людьми, и поддержит их на уровне, предусмотренном законом.

В частности, предполагается изменение подхода к начислению пенсионных пособий, которые «подтянут к реальному прожиточному минимуму» — к 9 435 гривнам, поскольку текущий размер выплат «не соответствует реальным потребностям».

Ранее мы писали о том, как можно оформить ежемесячные возрастные доплаты к пенсии.