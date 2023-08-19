О том, что право на подобную соцпомощь есть у одиноких пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, при условии, что им необходим постоянный посторонний уход, пишет «НБН», ссылаясь на материал тематического издания «На пенсии».

Размер данной соцпомощи составляет 40 процентов от прожиточного минимума — 837 гривен, и для получения этой суммы, следует подать заявку, собрав нижеуказанные документы:

заявление;

копию заключения ВКК (врачебно-консультативной комиссии), в котором указано — заявителю нужен постоянный уход;

копию паспорта/ID-карты;

копию справки с идентификационным номером налогоплательщика;

копию выписки из ПФУ, где указано — пенсионеру не начисляют надбавку по уходу к пенсии.

Для получения этой финпомощи, нужно обратиться в управление соцзащиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Отметим, что соцпомощь не может быть назначена пенсионерам, получающим надбавки по уходу, или если иным особам начисляют компенсационные выплаты по уходу за этими гражданами, а также если они являются лицами с инвалидностью, которым предоставляют соцвыплаты вследствие получения производственной травмы.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказали, будет ли учитываться трудовой стаж, полученный в Польше.