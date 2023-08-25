О том, что именно указано в законопроекте №75️8️7, вносящем существенные поправки в «Налоговый кодекс», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

Как стало известно, инициаторы данного проекта закона, предлагают установить размер арендной платы для сельхозугодий и земельных наделов в сельхозназначении, в пределах 12 процентов от их нормативной денежной оценки — в первую очередь, дело касается участков с выясненной стоимостью, 100 акций уставного капитала которых находятся в собственности государства, и земли переданы в аренду АО/ООО.

Если же определение стоимости отдельных земель не проведено надлежаще, арендную плату также установят в размере 12 процентов, но основываясь на статистической оценке единицы площади пашни по региону.

Ранее мы писали о том, что в парламенте предлагают исключить земли, находящиеся в госсобственности из долгосрочной аренды и ввести дополнительные ограничения.