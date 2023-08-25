О том, как в украинских супермаркетах выросла стоимость определенных видов «молочки», пишет «НБН», ссылаясь на данные ценового мониторинга, опубликованные профильным порталом «Минфин».

В частности, по состоянию на пятницу, усредненные цены на сливочное масло торговой марки «Селянське» 72,5-процентное выросли с 66,93 гривны до 70,6 гривны за 0,2 килограмм. При этом, масло от торговой марки «Яготинское» 73-процентное, наоборот, подешевело на 3 гривны — до 65,31 гривны/0,2 килограмма.

Несколько подорожало, если провести сравнение с прошлым месяцем, и молоко «Яготинское» 2,6-процентное — с 38,14 гривны до 39,54 гривны за 0,9 литра: ценник на него колеблются от 31,99 гривны (в «Новусе») до 43,6 гривны (в «МегаМаркете»).

Впрочем, есть положительные новости: творог «Простоквашино» 9-процентный «просел» в стоимости 65,61 гривны до 58,6 гривны за пачку весом в 0,3 килограмма.

Ранее мы писали о том, что эксперт спрогнозировал, изменится ли стоимость гречневой крупы с приходом осеннего сезона.