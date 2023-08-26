О том, что большинству украинцев такая помощь назначается в автоматическом режиме, поскольку информация о праве на ЖКУ-субсидию станут формировать в «Дії» и на web-портале электронных услуг ПФУ, но определенным категориям нуждающихся придется в обязательном порядке лично обратиться за ее назначением, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы департамента пенсионного обеспечения Елены Охрименко, прозвучавшее на «Суспільном».

По словам Охрименко, подать заявку на назначение соцпомощи на оплату «коммуналки» необходимо:

фактически зарегистрированным в жилье особам, не проживающим по данному адресу;

особам, проживающим в помещении, но не зарегистрированным в нем;

переселенцам, получающим ЖКУ-субсидию по адресу, по которому они зарегистрированы как внутренне-перемещенные лица;

особам, снимающим жилье по арендным договорам;

особам, использующим сжиженный газ/твердое топливо (для назначения оплаты баллонного газа/угля, им следует обращаться в надлежащие структуры ежегодно).

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказали, как рассчитать размер субсидии самостоятельно.