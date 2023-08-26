О том, кому из граждан вскоре станут начислять ежемесячную прибавку в размере от 50 до 100 процентов от оклада, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В соответствии с принятым Кабмином постановлением, будет повышен размер зарплат для работников учреждений/организаций (финансируемых госбюджетом), если они находятся на небезопасных территориях, на которых продолжаются активные или потенциально возможны боевые действия.

В частности, документом предусматривается в период действия военного положения ввести нижеуказанные ежемесячные доплаты:

добавочный 100-процентный должностной оклад — для работников госучреждений/организаций/компаний-поставщиков соцуслуг в коммунальной сфере занятых на территориях, где проходят боевые действия/регионы включены в список территорий, для с неопределенной датой завершения боевых действий;

добавочный 50-процентный должностной оклад — для работников госучреждений/организаций/компаний-поставщиков соцуслуг в коммунальной сфере, занятых на территориях, где вероятны боевые действия.

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