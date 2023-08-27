О том, что доминирующее число вакансий, а это 67 процентов, разместили наниматели из Одессы, при этом, на Николаев припадает лишь 9 процентов, а также кого чаще всего ищут работодатели, и какие зарплаты предлагают, пишет «НБН», ссылаясь на данные «OLX Работа».
В частности, среди самых затребованных специальностей в южных регионах:
- разнорабочие (медианная зарплата в 25 000 гривен);
- продавцы (зарплата в 12 000 гривен);
- водители (зарплата в 26 250 гривен);
- дальнобойщики (зарплата в 46 250 гривен);
- повара (зарплата в 15 000 гривен);
- швеи (зарплата в 12 000 гривен);
- официанты (зарплата в 12 500 гривен);
- охранники (зарплата в 10 000 гривен);
- трактористы (зарплата в 20 000 гривен).
Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых специальностей по Украине.