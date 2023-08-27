Как информирует «НБН», об этом Зеленский заявил в эфире национального телемарафона в ходе интервью Наталье Мосейчук.

В своем обращении к украинскому бизнесу Зеленский сказал, что сейчас нам нужно всем быть честными. Нам нужно платить налоги. И тогда, когда человек платит налоги, не обходит, тогда он вправе иметь такой мощный голос и менять государство.

Если дажме в уплате налогов я нахожу баланс: плачу что-то, не плачу, говорю где-то, что я оказывал помощь ВСУ, поэтому, если не уплатил налоги – это нечестно, — заявил президент Украины.

Согласно его словам, сегодня вообще нечестно прикрывать любого рода свои шаги помощью армии Украины. Ведь человек это не из-за налогов делает? Это даже звучит нечестно.

Напоследок он добавил, что весьма рад, что сейчас бизнес начал разговаривать, что есть определенные шаги вперед.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на время действия военного положения в стране Зеленский хочет, чтобы коррупция была равна государственной измене.