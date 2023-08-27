Как информирует «НБН», об этом в эфире национального телемарафона Зеленский заявил в интервью телеведущей Наталье Мосейчук.

В своем заявлении президент отметил, что он поставил задачу, и законодателю Украины будут теперь предложены его предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на время военного времени в стране.

Также Зеленский добавил, что он поставил задачу и законодателю Украины будут предложены мои предложения по приравниванию коррупции к государственной измене на военное время. По словам украинского лидера, такое «оружие» постоянно в обществе действовать не может, но на период военного времени, как полагает президент, это весьма поможет.

Глава государства не знает, будет ли это поддержано законодателем, но все же такое предложение будет внесено на рассмотрение. Весьма важно сейчас не закручивать гайки и не смотреть каждый раз на тот или же иной острый вопиющий случай. Но, как подчеркнул Зеленсккиий, необходимо вводить системные вещи.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, что Киев ожидает от партнеров по поставкам оружия в сентябре.