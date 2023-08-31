О том, что вопросы затрагивающие возможное увеличение стоимости поставок электроэнергии поднимаются фактически на регулярной основе, и подобная активность явно предвещает изменение сумм в платежках граждан в большую сторону уже в ближайшем будущем, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное в Telegram-канале главы «Союза потребителей коммунальных услуг Украины» Олега Попенко.

По словам Попенко, согласно его личным наблюдениям и определенным размышлениям, стало ясно: Украине не хватает «голубого топлива» (закачано лишь 45 процентов от общих объемов газохранилищ), а угля — вообще нет, то есть в реальности — «неоткуда брать электроэнергию, кроме как аварийно, потому что денег нет».

Таким образом, именно по этой причине постоянно возникают вопросы касательно очередного поднятия тарифов на электроэнергию, не только для бизнеса, но для бытовых потребителей, что, судя по всему, произойдет уже в этот осенний сезон.

Ранее мы писали о том, какие тарифы на теплоснабжение окончательно утвердили на предстоящий отопительный сезон в правительстве Украины.