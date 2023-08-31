О том, как в супермаркетах Украины скорректировали ценники на продукт, без которого невозможно обойтись, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг портала «Минфин».

В частности, на данный момент, за бутылку «Олейны рафинированной» (в 0,85 литра), в среднем попросят на кассе 62,27 гривны, что на 4,5 гривны более усредненной цены в июле — 57,75 гривны.

Например, в некоторых сетевых супермаркетах данное растительное масло реализуют по 59-65 гривен за бутылку объемом в 0,85 литра:

в «Ашане» — за 60,4 гривны;

в «Новусе» — за 64,99 гривны;

в «Метро» — за 64,5 гривны;

в «Мегамаркете» — за 59,2 гривны.

Также, подросла стоимость и масла «Щедрый Дар рафинированное»: со средних 60,62 гривны до 62 гривен за бутылку вместимостью в 0,85 литра — на 1,5 гривны. Цены в магазинах варьируются от 54 гривен до 66 гривен:

в «Ашане» — 54,3 гривны;

в «Метро» — 65,9 гривны;

в «Варусе» — 65,8 гривны.

Ранее мы писали о том, какой прогноз сделали аналитики по ценам на овощи в сентябре.