О том, долго ли будет длиться подобное снижение цен, затронувшее не только морковь и огурцы, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический обзор портала EastFruit.

В частности, закупочные цены на тепличные огурцы в течение 7 дней снизились в 2 раза, и на 25 процентов подешевела морковь, что вызвано высокими объемами предложений на рынке: аграрии завозят огурцы, выращенные на открытом грунте (стоимость такой продукции всегда ниже, чем если она привезена из теплиц — от 7 гривен/килограмм). Также, значительно просели оптовые цены на морковь, из-за чего в рознице этот корнеплод стоит уже от 6 до 14 гривен/килограмм, и ожидается дальнейшее удешевление.

Кроме того, в соответствии с информацией аналитиков «Института аграрной экономики», стоимость овощей из «борщевого набора» станет падать и дальше по причинам проблемного экспорта и ограниченного внутреннего спроса.

Таким образом, по мнении специалистов, с сентября цены на овощи упадут в нижеуказанном порядке:

белокочанная капуста подешевеет до 10 гривен/килограмм;

свекла — до 15 гривен/килограмм;

лук репчатый — до 20 гривен/килограмм;

морковь — до 20 гривен/килограмм;

картофель — до 11 гривен/килограмм.

Ранее мы писали о том, как в Украине изменились цены на разнообразные виды лука.