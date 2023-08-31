О некоторых предложениях, зачастую с весьма низкими окладами, но иногда достигающими и 26 000 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания «ProГроші».

Например, государство предлагает такие зарплаты нижеуказанным специалистам:

библиотекарю в детской библиотеке в Новомосковске Днепропетровской области выплатят 5 900 гривен/ежемесячно;

заведующему сектором информационно-организационного обеспечения в Управлении Госслужбы качества образования в городе Одесса — 6 700 гривен/ежемесячно;

главному специалисту в отделе управления персоналом «Киевского областного центра занятости» (в Киеве) — 7 030 гривен/ежемесячно;

сменному помощнику капитана в Службе флота БД «Днестровец» в Белгород-Днестровске — 9 990 гривен/ежемесячно;

младшему инспектору в «Белоцерковской исправительной колонии (№35)» на Киевщине — 10 000 гривен/ежемесячно;

специалисту, взаимодействующему с работодателями в «Киевском областном центре занятости» — 12 000 гривен/ежемесячно;

полицейскому в роте обслуживания в Патрульной полиции Украины на Закарпатье — 18 600 гривен/ежемесячно;

замглавы в управлении финполитики Минэкономики (в Киеве) — от 18 000 до 26 000 гривен/ежемесячно;

инспектору погранслужбы/водителю в Госпогранслужбе города Ровно — 20 100 гривен/ежемесячно;

специалисту, осуществляющему поддержку пользователей в «Медицинских закупках Украины» (Киев) — 24 000 гривен/ежемесячно.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие зарплаты предлагают в южных регионах Украины.