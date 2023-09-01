О том, что в текущем сезоне, агропроизводители, выращивающие лук, судя по всему, получили достаточно высокие убытки, поскольку отпускная оптовая стоимость овоща — не более 9 гривен/килограмм, и это превышает предварительные затраты на посев культуры, потому в долгосрочной перспективе, стоит ожидать обратной тенденции с удешевлением, пишет «НБН», ссылаясь на материал Agravery.

Как стало известно, по причине дефицита в 2022-м году, посевной лук приобретался по цене в 26 гривен/килограмм, потому агропроизводители обоснованно предполагали стоимость реализации не менее, чем в 30 гривен/килограмм, однако фактически цены на овощ оказались в 3 раза ниже — около 10 гривен/килограмм.

Аналитики предупреждают, что с падением объемов поставок лука, цена на него начнет расти, в особенности, с приходом зимнего сезона — овощ точно подорожает до 30 гривен/килограмм.

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