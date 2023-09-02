О том, что вследствие влияния множества факторов, с наступлением этой осени, в Украине ожидается удорожание основного продукта, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение вице-президента «Всеукраинской ассоциации пекарей» Юрия Дученко, опубликованное в «Телеграфе».

По словам Дудченко, главная причина роста стоимости хлеба — ухудшение качества зернового сырья из нового урожая, что вызвано обильными осадками и низким объемом сбора пшеницы 2-3 классов. В частности, зерно прибавило в весе из-за дождей, вымывших клейковину, и значительно ухудшивших его качество. Теперь пекари будут вынуждены повышать качество муки, дополнительно добавляя клейковину и ферментные препараты, что приведет к очередному росту затрат — хлеб подорожает как минимум на 5 процентов.

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