О том, что лицам, имеющим инвалидность 3-й группы назначается не более 50 процентов возрастной пенсии, и в этот осенний сезон существенных изменений в выплате таких пособий, увы, не ожидается, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания «На пенсии».

В частности, размер пенсий по инвалидности, пока останется в нижеуказанных пределах:

2 100 гривен — неработающим особам;

2 093 гривны — трудоустроенным лицам.

Кроме того, в зависимости от причины получения инвалидности, граждане Украины могут рассчитывать на получение следующих выплат:

вследствие военных действий — 7 534,8 гривны (360 процентов прожиточного минимума).

в результате увечий/заболеваний, вызванных Чернобыльской катастрофой — 4 218 гривен;

участникам ликвидации катастрофы на ЧАЭС — 8 053,97 гривны (60 процентов от усредненной зарплаты, учитываемой при расчете пособия).

Ранее наш информационный портал писал о том, кто из украинцев может рассчитывать на получение 10 пенсионных выплат сразу.