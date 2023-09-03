О том, что около 50 000 украинских безработных уже выполняют общественно-полезные работы в «Армии восстановления», по факту заработав не менее 305 миллионов гривен, пишет «НБН», ссылаясь на заявление замглавы Минэкономики Татьяны Бережной, опубликованное на официальной странице Кабинета Министров Украины.

По словам Бережной, в регионах самостоятельно определяют, какой тип работ необходим на данный момент, сообщая в Центры занятости, предлагающим безработным, состоящим на их учете, «приобщиться» к исполнению различных задач. С такими гражданами заключаются срочные трудовые договоренности на период выполнения работ, и оплату будут производить согласно отработанному времени, но в размере не менее 6 700 гривен (при условии занятости весь месяц).

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