О том, что согласно законопроекту №9638, усиливающему социальную защиту военнослужащих, полицейских и прочих силовиков, будут усовершенствованы механизмы денежных выплат, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины.

Как стало известно, ожидается проведение доплат некоторым категориям военнослужащих в размере 30 000 гривен, при условии выполнения специальных боевых задач, однако такие прибавки не затронут лиц, находящихся в тылу. Впрочем, и военным из тыловых резервов также повысили размер окладов — теперь суммы не могут быть меньше 20 000 гривен.

Кроме того, дополнительные прибавки полагаются:

срочникам — 6 000 гривен;

курсантам — 2 350 гривен;

военным инструкторам — от 15 000 до 30 000 гривен.

Ранее наш информационный портал писал о том, какие оклады может предложить государственная сфера в Украине.