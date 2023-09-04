Как информирует «НБН», об этом в интервью изданию «Главком» сообщил руководитель финансового комитета парламента Украины Даниил Гетманцев.

Также Гетманцев подчеркнул, что с начала года наличный курс гривны укрепился.

Дословно из заявления Гетманцева:

Все те колебания, которые сейчас мы видим, они сезонные. До конца года нам не удастся увидеть какие-либо риски для жесткого проседания курса, или же инфляционных процессов. Сама же инфляция замедляется быстрее, чем планировалось, а значительные объемы внешней помощи поддерживают международные резервы на рекордном уровне.

Согласно мнению Гетманцева, при таких условиях незначительное ослабление официального курса гривны в настоящее время не является катастрофой, так как это сможет оказать положительное влияние на экспертов, а также поступления в бюджет от импорта.

Однако, по словам Гетманцева, регулятору гораздо виднее.

Напомним, ранее мы уже писали о курсе доллара в Украине вначале сентября.