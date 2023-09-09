О том, что в прошлом месяце потребительская инфляция в нашей стране составила 8,6 процента против июльской в 11,3 процента, то есть тенденция с ростом цен фактически пошла в обратном направлении, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственной службы статистики Украины.

В соответствии с данными Госстата, за август цены на товары «просели» на 1,4 процента, и больше всего, на 3,7 процента в среднем, подешевели продукты питания:

овощи — на 37,6 процента;

фрукты, хлебобулочные/макаронные изделия, сливочное/подсолнечное масло, различные виды сыров и яйца — от 0,1 до 4,2 процента.

Однако, выросла стоимость сахара, сала, мяса и мясопродуктов, хлеба, кисломолочной продукции и безалкогольных напитков — до 2 процентов. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия подросли на 0,8 процента и 1,8 процента соответственно, а на аренду жилья и автотопливо — на 2,3 процента и 7,4 процента соответственно.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине заметно снизились цены на картофель и морковь.