О том, сколько сейчас украинцам необходимо отдать за десяток куриных яиц, килограмм колбасы и хлебную нарезку, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг тематического портала «Минфин».

По состоянию на эту субботу, усредненные цены на куриные яйца от торговой марки «Квочка» несколько подросли, если сравнить с августом, — с 45,82 гривны до 46 гривен за десяток. Однако яйца от «Ясенсвита» стали немного дешевле — 46,21 гривны/десяток.

Незначительно выросла в стоимости вареная разновидность колбасы «Алан докторская» — с 306,27 гривны/килограмм до 307,06 гривны/килограмм, а «Алан молочная» подорожала со 111,82 гривны до 115,3 гривны за 0,4 килограмма.

Кроме того, в большую сторону скорректировали ценники на пшеничный хлеб «Царь нарезка» — с 32,96 гривны до 35,93 гривны за 0,6 килограмма.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине заметно снизились цены на картофель и морковь.