О том, какие «зарплатные» инновации будут запущены с 1-го января 2024-го года, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Национального агентства по вопросам госслужбы (НАГС) Натальи Алюшиной, прозвучавшее во время телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам главы НАГС, основные нововведения в начислении зарплаты для чиновников, будут такие:

изменится минимальный размер должностного оклада (вместо 5 178 гривен станет 7 100 гривен);

откорректируют лимит на сумму ежемесячных премий (вместо теперешних 50 процентов — не более 30 процентов от оклада, но по 2 процента за каждый год на госслужбе).

Предполагается, что благодаря вышеуказанным изменениям, зарплаты в госсекторе наконец станут прозрачными, прогнозируемыми и понятными всем — как самим чиновникам, так и простым украинцам.

Ранее наш информационный портал писал о том, какой размер окладов может предложить государственная сфера Украины.