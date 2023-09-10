О том, что в НБУ не торопятся возвращаться к плавающему курсу иностранных валют, и по этой причине, к концу 2023-го года официальный курс американской валюты останется в диапазоне от 36,6 гривны до 37,5 гривны/доллар, однако с приходом 2024-го года, национальная валюта все же может несколько «ослабиться» — до 41 гривны/доллар, пишет «НБН», ссылаясь на обновленный прогноз крупнейшей украинской инвесткомпании «Dragon Capital».

По мнению инвесторов, в НБУ сохраняются настроения относительно изменений в валютно-курсовой политике, но продвижение в этом направлении довольно осторожное и медленное — вовсе не такое, как ожидалось: очевидно, банк-регулятор учитывает высокие риски.

Таким образом, глобальные изменения в валютно-курсовой политике, похоже, произойдут лишь в 4-м квартале этого года, при этом, не исключается, что НБУ может подождать и до начала 2024-го года.

Ранее мы писали о том, какой прогноз по курсу доллара до конца 2023-го года сделал глава финансового комитета ВРУ.