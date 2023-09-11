О том, что сотрудники учебных заведений Украины могут выходить на заслуженный отдых согласно выслуге лет по достижению не только 60-летнего, но и 55-летнего возраста, если скопили дополнительный спецстаж, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, преподавателям, ушедшим на пенсию в соответствии с выслугой лет, размер ежемесячного пособия начисляется, основываясь на среднемесячном объеме заработка, полученного до завершения работы, и окончательная сумма выплат зависит от:

продолжительности трудового стажа;

суммы среднемесячного дохода.

В частности, если учитель ранее получал высокую зарплату в учебных заведениях, так как помимо преподавания был ответственен за организацию различных кружков или был классным руководителем, то и сумма пособия станет выше: работникам сферы образования, имевшим заработную плату в размере в 14 500 гривен, сейчас выплачивают не менее 5 700 пенсии/ежемесячно.

Ранее мы писали о том, что в Минсоцполитики рассказали, от решения каких международных организаций зависит размер выплат граждан в будущем.