О том, что в нашем социальном ведомстве, при участии Международной организации труда и специалистов Маастрихтского университета, уже приступили к работе над актуальными расчетами пенсионной системы, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Минсоцполитики Украины.

Как стало известно, целью указанного расчета является получение количественного прогноза расходов пенсионной системы в средне- и долгосрочной перспективе, основываясь на ожидаемой продолжительности жизни украинцев, включая как действующий алгоритм начисления пособий, так и потенциально возможные варианты.

Предполагается, что такие перерасчеты должны позволить сделать прогноз относительно перспектив финансовой устойчивости пенсионной системы, а также какой размер пособий она способна обеспечить в грядущем.

Ранее мы писали о том, кто из граждан Украины может рассчитывать на 10 пенсионных выплат сразу.