О том, какие поправки внесло правительство в процесс начисления компенсационных выплат за невозможность выйти в отпуск, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале представителя Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Согласно разъяснениям представителя правительства, исчисление сумм средней зарплаты для выплаты компенсаций за неиспользованные дни отпуска, на которые работник получил право до 31-го декабря 2023-го года, станут осуществлять, основываясь на размере выплат, начисленных на протяжении текущего года.

Кроме того, при последующем исчисление средней заработной платы для оплаты нерастраченных отпускных дней, включая предоставления финпомощи или выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, будут проводить, беря за основу последние 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу назначения надлежащего отпуска, пособий и компенсаций.

Ранее наш информационный портал писал о том, кто из пожилых граждан может выйти на заслуженный отдых в 55 лет с выплатами от 5 700 гривен.