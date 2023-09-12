О том, сколько украинцам нужно заплатить за самый простой набор продуктов для борща, не учитывая воду, хлеб, растительное масло, томатов или пасты из них, специй и прочих вкусовых предпочтений, если провести сравнение с январем текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на данные портала «Минфин».
Согласно рецепту классического борща, для его приготовления потребуются (на 4-х человек):
- свинина — 0,4 килограмма;
- картофель — 0,75 килограмма;
- свекла — 0,6 килограмма;
- морковь — 0,1 килограмма;
- лук — 0,4 килограмма;
- капуста белокочанная — 0,5 килограмма.
В январе этого года, за такой набор необходимо было заплатить 104,1 гривны, а сейчас — 95,48 гривны:
- свинина —73,18 гривны/0,4 килограмма;
- картофель — 7,39 гривны/0,75 килограмма;
- свекла — 5,13 гривны/0,6 килограмма;
- морковь — 1,1 гривны/0,1 килограмма;
- лук — 4,42 гривны/0,4 килограмма;
- капуста — 4,26 гривны/0,5 килограмма.
Ранее мы писали о том, какие ценники на свинину, курятину и говядину установили в супермаркетах Украины на начало этой недели.