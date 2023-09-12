О том, сколько украинцам нужно заплатить за самый простой набор продуктов для борща, не учитывая воду, хлеб, растительное масло, томатов или пасты из них, специй и прочих вкусовых предпочтений, если провести сравнение с январем текущего года, пишет «НБН», ссылаясь на данные портала «Минфин».

Согласно рецепту классического борща, для его приготовления потребуются (на 4-х человек):

свинина — 0,4 килограмма;

картофель — 0,75 килограмма;

свекла — 0,6 килограмма;

морковь — 0,1 килограмма;

лук — 0,4 килограмма;

капуста белокочанная — 0,5 килограмма.

В январе этого года, за такой набор необходимо было заплатить 104,1 гривны, а сейчас — 95,48 гривны:

свинина —73,18 гривны/0,4 килограмма;

картофель — 7,39 гривны/0,75 килограмма;

свекла — 5,13 гривны/0,6 килограмма;

морковь — 1,1 гривны/0,1 килограмма;

лук — 4,42 гривны/0,4 килограмма;

капуста — 4,26 гривны/0,5 килограмма.

Ранее мы писали о том, какие ценники на свинину, курятину и говядину установили в супермаркетах Украины на начало этой недели.