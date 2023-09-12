О том, каким специалистам в Украине работодатели готовы платить относительно немалые заработные платы, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, пишет «НБН», ссылаясь на информацию кадрового портала Work.UA.

В частности, размер средней зарплаты «привязан» к специальности:

наниматели заплатят программистам не менее 80 000 гривен;

военнослужащие получают от 70 000 гривен;

топ-менеджерам гарантируют выплату в 60 000 гривен;

педагогам и организаторам заплатят меньше — 9 900 гривен;

уборщицы могут рассчитывать лишь на 7 000 гривен.

Стоит отметить, что сейчас самые большие усредненные заработные платы зафиксированы:

в столице Украины — не менее 20 000 гривен;

во Львове — от 18 000 гривен;

в Днепре, Одессе и Ужгороде — от 17 500 гривен;

в остальных городах страны — от 15 000 гривен (антирекордсменом является город Сумы — лишь около 13 000 гривен).

Ранее наш информационный портал писал о том, что зарплаты украинцев на госслужбе будут начислять иначе.