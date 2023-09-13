В пресс-службе Минэнергетики опровергли информацию о возвращении Украины к графикам отключения электричества, назвав такие сообщения недостоверными, информирует «НБН».

В ведомстве утверждают, что отключения потребителей возможны лишь в случае повреждения энергетической инфраструктуры ВС РФ во время ударов.

Сейчас в стране продолжается самая масштабная ремонтная кампания энергообъектов, а нефтегазовая и угольная отрасли активно готовятся к отопительному сезону.

Ранее эксперт рассказал, когда в Украине повысят тарифы на электричество.