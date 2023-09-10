О том, сколько еще бытовые потребители Украины будут платить за свет по действующим тарифам, и когда ожидать очередного этапа повышения стоимости электричества, пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта по вопросам энергетики «Украинского института будущего» Андриана Прокопа, опубликованное в «ProГроші».

По словам Прокопа, принятие такого малоприятного решения полностью зависит от дальнейшего развития ситуации на фронте, а также того, в каком состоянии окажется энергосистема, учитывая постоянные обстрелы путинской армии. В частности, если исключить описанные форс-мажоры, еще одно повышение тарифов на электричество для населения в текущем году маловероятно, так как в правительстве пообещали не поднимать стоимость энергоресурса до завершения грядущего отопительного сезона. Таким образом, новый рост тарифов ожидается не ранее весны 2024-го года.

Ранее мы писали о том, что в некоторых областях Украины уже опубликовали графики веерных отключений электричества.