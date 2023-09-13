О том, кому и где работодатели нашей страны чаще всего будут предлагать трудоустройство, пишет «НБН», ссылаясь на интернет-ресурс по поиску и подбору вакансий WORK.UA.
Согласно данным, которыми располагают аналитики указанного портала, лишь в нескольких областях продолжает интенсивно расти количество предложений работы:
- в Харьковской (3 732 вакансий);
- в Одесской (6 927 вакансий);
- во Львовской (9 705 вакансий);
- в Днепропетровской (9 831 вакансий);
- в Киевской (33 283 вакансий).
При этом, чаще всего требуются специалисты в нижеуказанных сферах:
- в розничной торговле (прирост в 9 процентов, если сравнивать с июлем — 12 497 вакансий);
- в продажах/закупках (плюс 1 процент — 13 449 вакансий);
- в рабочих специальностях/производстве (плюс 11 процентов — 18 853 вакансий);
- в обслуживании (плюс 11 процентов — 19 449 вакансий).
Ранее наш информационный портал писал о том, специалистам в какой сфере работодатели Украины готовы платить от 80 000 гривен.