О том, кому и где работодатели нашей страны чаще всего будут предлагать трудоустройство, пишет «НБН», ссылаясь на интернет-ресурс по поиску и подбору вакансий WORK.UA.

Согласно данным, которыми располагают аналитики указанного портала, лишь в нескольких областях продолжает интенсивно расти количество предложений работы:

в Харьковской (3 732 вакансий);

в Одесской (6 927 вакансий);

во Львовской (9 705 вакансий);

в Днепропетровской (9 831 вакансий);

в Киевской (33 283 вакансий).

При этом, чаще всего требуются специалисты в нижеуказанных сферах:

в розничной торговле (прирост в 9 процентов, если сравнивать с июлем — 12 497 вакансий);

в продажах/закупках (плюс 1 процент — 13 449 вакансий);

в рабочих специальностях/производстве (плюс 11 процентов — 18 853 вакансий);

в обслуживании (плюс 11 процентов — 19 449 вакансий).

Ранее наш информационный портал писал о том, специалистам в какой сфере работодатели Украины готовы платить от 80 000 гривен.