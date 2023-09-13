Как информирует «НБН», в своем видеообращении украинский лидер заявил, что правительство Украины должно подготовить основу для того, чтобы уже в следующем году в стране можно было повысить заработную плату.

В своем видеообращении Зеленский заявил:

Я распорядился, чтобы глава правительства Украины Шмыгаль подготовил основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную заработную плату в Украине.

Помимо прочего, согласно заявлению Зеленского, в Украине будет осуществляться стимулирование экономического сектора. То есть – рабочих мест, производств, инвестиций и всего того, что необходимо стране, чтобы быстрее восстановиться.

Напомним, ранее мы уже писали о том, какие специалисты в Украине могут получать высокий доход без высшего образования.