В отчете Центрального банка РФ сообщается, что россияне из Сибири, Центрального федерального округа и юга страны активно едут работать в захваченные украинские регионы.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Ведомости».

Граждане страны-агрессора устраиваются грузчиками, водителями, работают в строительстве и сельском хозяйстве. Привлекает россиян высокая оплата труда.

Например, строители, которые участвуют в специальном инфраструктурном проекте в так называемой «ДНР» получают около 40 000 рублей. В Мариуполе и на других «новых» территориях такие работники зарабатывают около 100 000-120 000 рублей.

Граждане РФ имеют возможность получить в Украине больше денег, поскольку Кремль выделил большое финансирование на строительство на временно захваченных территориях. Кроме того, россиянам доплачивают за работу в зоне риска.

Ранее в Мариупольском горсовете рассказали, как россияне проводили фейковые выборы в оккупации.