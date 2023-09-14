О том, как в Украине заметно увеличилась стоимость некоторых незаменимых овощей, и потому следует задуматься о накоплении запасов, которые, безусловно, пригодятся в зимний сезон, пишет «НБН», ссылаясь на ценовой мониторинг «Минфина».

В частности, в сравнении с августом, стоимость молодого картофеля несколько подросла — с 12,86 гривны/килограмм до 17,90 гривны/килограмм.

Почти на 5 гривен выросли цены на молодую капусту — до 20,95 гривны/килограмм: ценники на этот овощ варьируются от 17,9 гривны/килограмм (в «Варусе») до 24 гривен/килограмм (в «Ашане»). Отметим, что белокачанный сорт капусты немного дешевле, чем фиксировалось ранее — лишь 8,05 гривны/килограмм.

Также, стоимость лука и моркови в сентябре снизилась: белая разновидность лука подешевела с 61,74 гривны/килограмм до 41,1 гривны/килограмм, репчатая — с 22,51 гривны/килограмм до 10,82 гривны/килограмм, фиолетовая — с 39,67 гривны/килограмм до 32,56 гривны/килограмм, а цены на морковь «просели» с 16,73 гривны/килограмм до 11 гривен/килограмм.

Ранее мы писали о том, что в украинских магазинах сезонно снизилась стоимость яблок, винограда и лимонов.