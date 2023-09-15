О том, что пока еще цены на первостепенные виды мяса в торговых сетях остаются на уровне последнего летнего месяца, но уже вскоре вероятно очередное подорожание, пишет «НБН», ссылаясь на анализ от «Национального научного центра Института аграрной экономики» (ННЦ ИАЭ), опубликованный в Agronews.

По мнению научной сотрудницы отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Натальи Копытец, ожидаемый прирост в стоимости всех видов мяса обуславливается наличием стабильного спроса со стороны потребителей и недостаточным предложением продукции на рынке, включая факторы, которые способны подтолкнуть цены на данные продукты вверх еще больше, и это:

рост цен на корма;

рост стоимости автотоплива;

поднятие тарифов на электроэнергию для бизнеса.

Стоит подчеркнуть, что некоторые агроэксперты уверены — к середине этого осеннего сезона, стоимость мяса «подскочит» еще минимум на 4-5 процентов.

Ранее мы писали о том, что в Украине начали расти цены на популярные овощи из так называемого «борщевого набора».