Как информирует «НБН», издание Forbes пишет, что речь идет о порядка 167,3 миллиарда долларов за 18 месяцев полномасштабного вторжения.

Так, согласно обнародованной информации, Москва тратит каждый день на боевые действия против Украины порядка трех сотен миллионов долларов. При этом бюджет России потратил за период с января по июнь этого года больше, нежели планировалось потратить за весь 2023 год.

Несмотря на все эти перерасходы, Российская Федерация удваивает военный бюджет, а удержание солдата российской армии при этом становится все меньше.

Так, журнал Forbes, ссылаясь на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, подсчитал, что за восемнадцать месяцев войны Россия потратила на войну, в том числе и утраченную военную технику, порядка 167,3 миллиарда долларов США. Причем данная оценка не включает в себя финансовые потери на оборону, не связанную с войной, а также экономические потери государства-оккупанта.

Отмечается, что в числе самых больших расходов – это обеспечение военных действий, на что было потрачено 51,3 млрд долларов, заработные платы в оеннослужащим – $35,1 миллиарда. На компенсацию семьям погибшим и раненным ушло 25,6 миллиарда долларов и $21 миллиард соответственно. А стоимость уничтоженной на фронте военной техники РФ оценивается в 34 миллиарда долларов США.

Как известно, из-за войны России, начатой против Украины, в отношении Москвы введено множество санкций.