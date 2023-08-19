О том, что в обновленный список внесли китайскую корпорацию «Alibaba Group Holding Limited», владеющую торговой интернет-площадкой «AliExpress», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу НАПК.

В частности, такое решение НАПК принял из-за тесного сотрудничества китайского холдинга со страной-агрессором, в которой «AliExpress» работает в качестве дочерней компании «Alibaba» — ООО «Алибаба.КОМ(РУ)», а владельцем данной структуры является «Aliexpress Russia Holding Private Ltd», зарегистрированный в Сингапуре, и предоставляющий свои услуги для продажи продукции из меди. Металлические заготовки вывозят с оккупированных территорий Украины через порт Новороссийск, и отправляют китайской фирме «Quzhou Nova», которая распродает товары из украденной меди посредством площадок «Alibaba».

Также, в китайской компании подвергают цензуре весь украинский контент, осуждающий вторжение РФ — таким образом «Alibaba» поддерживает российскую агрессию не только в финансовом плане, выплачивая налоги, но и в идеологическом.

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