О том, какое решение относительно повышения ставок «минималки» приняли в польском правительстве 14-го сентября, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Я в Польщі».

Как известно, соседнее дружественное государство приняло не менее 1,5 млн украинцев, из которых уже более 80 процентов трудоустроились на должностях, не соответствующих их квалификации, то есть на «минималку».

В частности, с 2024-го года, размер минимальной зарплаты в Польше, для работающих согласно трудовому договору, составит:

с 1-го января — 4 242 злотых (36 353 гривен до уплаты налоговых сборов);

с 1-го июля — 4 300 злотых (36 850 гривен до уплаты налоговых сборов).

Также, работающие почасово, с 1-го января могут рассчитывать на получение 27,7 злотого/час (237 гривны до уплаты налоговых сборов), а с 1-го июля — 28,1 злотого/час (240 гривен до уплаты налоговых сборов).

Ранее наш информационный портал писал о том, какие вакансии и зарплаты предлагают оккупанты гражданам РФ в захваченных регионах Украины.