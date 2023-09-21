О том, что курс американской валюты не станет повышаться по отношению к гривне, пока Киеву оказывают поддержку страны-партнеры, и глобальных изменений в темпе инфляции также быть не должно, пишет «НБН», ссылаясь на мнение экономиста Владимира Дубровского, опубликованное в Gazeta.ua.

По словам Дубровского, благодаря разносторонней поддержке со стороны наших партнеров, никаких финансовых колебаний в октябре не прогнозируется: соответствующие резервы Украины находятся под полным контролем, а валюта поступает регулярно.

Таким образом, НБУ сможет удержать курс таким, который на сегодня является наиболее комфортным для экономики, постепенно отпуская официальные ставки, и одновременно нормализуя ситуацию с помощью «инструментов», не допускающих различных потрясений. Экономист подчеркнул, что курс в обменных пунктах и банках будет колебаться в пределах того коридора, который фиксировался в течение последних 1,5 лет, «плюс-минус десяток копеек».

Ранее мы писали о том, что НБУ пересмотрел предыдущий прогноз, касающийся изменения стоимости товаров и услуг в нашей стране на оставшиеся месяцы 2023-го года.