О том, что запланированное с 2024-го года увеличение минимальной суммы оплаты труда подстегнет и рост налогообложения (налог на доходы физлиц — 18 процентов и военный сбор — 1,5 процента), что заставит бизнес принять ответные меры, пишет «НБН», ссылаясь на мнение старшего экономиста «CASE-Украина» Владимира Дубровского, опубликованное в VESTI.UA.

Дубровский полагает, что повышение «минималки» является идеальным способом сбора средств для бюджета, однако в целом подобное решение — игра с «нулевой суммой», поскольку бизнес постарается компенсировать потерю денег, выплаченных в качестве налогов государству.

Экономист подчеркнул, что благие намерения Кабмина принесут больше вреда, чем пользы — мелкий бизнес играет в нашей стране достаточно значимую общественно-экономическую роль, и вследствие роста начнут, как и ранее, выплачивать заработные платы «в конвертах».

Ранее мы писали о том, при каких условиях военнослужащие могут рассчитывать на «двойную зарплату».