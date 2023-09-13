О том, за какими военнослужащими работодатели могут сохранять рабочие места, и, соответственно, продолжат выплачивать заработную плату, и это не включая государственного денежного довольствия бойца, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В соответствии с указанным законом, изменения затронут работников, призванных на военную службу:

как «срочники»;

как офицерский состав;

как мобилизованные в особый период;

как резервисты в особый период;

как заключившие контракт.

Предполагается, что вышеописанные категории украинцев смогут получать как денежное довольствие за выполнение воинского долга, так и зарплату с прошлого места работы, однако последнее возможно только по желанию работодателя (исключительно для частного бизнеса), так как поправками к действующему законодательству, обязанность содержать призванного военнослужащего отменена.

Ранее мы писали о том, какой размер выплат государство гарантирует военным в сентябре.