О том, что дело касается вопроса очередности отчисления средств определенным организациям в период ликвидации банков, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение членов финансового комитета Верховной Рады Украины, опубликованное в «Украинских национальных новостях».

В соответствии со словами членов профильного комитета парламента, средства, находящиеся в финучреждениях, только проходящих процесс банкротства, но не имеющих проблем с ликвидностью, однозначно следует экстренно разблокировать и перечислять благотворительным организациям, в приоритете перед деньгами прочих юридических лиц.

Впрочем, нардепы отмечают, что говорить о глобальных изменениях пока рано, так как необходимо «сделать, зарегистрировать и попытаться быстро провести» соответствующий законопроект.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Национальном Банке Украины объясняли, почему цены на некоторые товары внезапно снизились.